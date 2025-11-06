暑くて長い夏が終わり、急に冷えてきた。“短い秋”の中でも楽しみなのが紅葉狩りだ。紅葉は標高の高い場所から次第に平地へと見頃が移ってゆく。関東では北部の山ではすでに見頃を過ぎ、色褪せ始めている所がある一方、市街地は11月中旬以降に紅葉狩りを楽しめそうだ。3つのポイントから見頃時期を予想関東各都県ごとに、市街地・山それぞれでいつごろが見頃か調べてみた。（1）最低気温が8℃を下回ると紅葉が進む（2）8℃を下回