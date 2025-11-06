無許可で接待を伴うガールズバーを営業したとして、経営者の男が逮捕された事件で、警察は住吉会本部事務所を家宅捜索しました。埼玉県警が6日に家宅捜索に入ったのは、東京・港区にある指定暴力団・住吉会本部の事務所です。10月、さいたま市のガールズバーで無許可で接待を伴う営業をした疑いで経営者の男（38）が逮捕されていましたが、その後の捜査で、店の売り上げの一部が住吉会の傘下組織に渡っていた可能性が出てきたとい