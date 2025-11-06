日本海の“冬の味覚”ズワイガニ漁が6日に解禁。最高級ズワイガニ「煌星（きらぼし）」が、初競りにかけられました。そして東京では、日本海グルメを求めて多くの人でにぎわっていました。お目当ては、日本海の海の幸がたっぷりと盛り付けられた海鮮弁当です。お客さんの一番人気、カニを扱う「鹿渡島定置」では、店頭のケースに大きなカニがずらりと並んでいました。カニの食べ方の説明を聞いていた女性客に話を聞くと「（カニ）