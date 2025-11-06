クマ対応の後方支援を始めた陸上自衛隊は、6日も鹿角市で駆除したクマを運ぶ作業や、ドローンでクマがいないかどうか確認する作業を行いました。自衛隊は銃を使わずクマの駆除は行いませんが、安全確保のため装備を充実させて活動にあたっています。6日は鹿角市役所を起点に、午前9時半ごろから活動を始めた陸上自衛隊・秋田駐屯地の隊員たち。最初に向かったのは、市役所から車で15分ほどの場所にある花輪地区の果樹園です