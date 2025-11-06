「徳一番花かつお70g＋10g」ヤマキは、11月1日から、「徳一番花かつお70g」「徳一番かつおパック2g×20P」「マイルドパック2g×8P」の3商品を対象に、日頃のご愛顧への感謝を込めた、数量限定の増量企画を実施する。このうち「徳一番花かつお70g」には、年末年始仕様の限定パッケージを用意し、食卓をより華やかに演出する。年末年始は、家族や親族が集まり、いつもよりも大人数で食卓を囲む機会が増える時期。ハレの日の食卓や正