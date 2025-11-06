ワールドシリーズでは大谷から確信アーチも放ったビシェット(C)Getty Imagesドジャースのドラマチックな連覇で幕を閉じたワールドシリーズの余韻が冷めやらぬ中、米球界では移籍に関する話題が尽きない。今オフも大物が揃うFA市場を中心に各球団の補強動静は早くも活況を呈している。【動画】大谷翔平がガックリ…ビシェットに浴びた先制3ランのシーン今冬はカイル・タッカー（カブス）やカイル・シュワバー（フィリーズ）、ピ