「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」ゴディバ ジャパンは、「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」を、11月7日から、ゴディバ オンラインショップで期間・数量限定販売する。ドバイチョコレートにインスパイアされたタブレットチョコレートを販売する。「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」は、なめらかな口どけのミルクチョコレートと香ばし