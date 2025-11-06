金沢市の50代男性がSNS上での投資話でおよそ1600万円をだまし取られる被害に遭い、警察がSNS型投資詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、金沢市の50代の男性は今年8月上旬、SNS上で投資に関する広告を閲覧し、日本人女性を名乗る人物から紹介されたグループで投資に関する情報を受け取るようになったということです。その後、紹介されたグループの中で「投資の先生」と呼ばれる男の言う通りに投資することで儲かると複