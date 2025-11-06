KOKUBO（小久保工業所）は、暮らしに役立つ便利グッズとして、窓の結露をペットボトルに集めて取る「水滴取りワイパー」と、定番の「片手で挟める！ふとんばさみ」の新色グレーを発売する。「水滴取りワイパー」寒い季節になると、外気と室内温度の差によって、窓ガラスに大量の結露が発生することがある。そのままにしておくと、カビの原因にもなるので、きれいに拭き取りたいもの。そこで便利なのが「水滴取りワイパー」。窓の結