総合マーケティングビジネスの富士経済は、かねてから使用促進策が進められていたが、使用に関わるロードマップ等の改訂や、選定療養費制度の導入によって、先発品からの切り替えが加速しているジェネリック医薬品の国内市場を調査した。その結果を「変革期のジェネリック医薬品業界と注目企業事業戦略分析 2025」にまとめた。トピックスとして、ジェネリック医薬品の国内市場は、2033年には2024年比51.0％増の2兆1614億円と予測し