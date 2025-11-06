KDDIは、5Gで高速大容量を実現する周波数のひとつ「ミリ波」の拡充に本腰を入れる。また、2025年度第4四半期（2026年1月～3月）には、5G SAのサービスエリアを人口カバー率90％超にする。6日の決算説明会で、次の成長に向けた取り組みのひとつとして紹介された。 同社代表取締役社長CEOの松田浩路氏は、AI時代に向けたインフラが、2026年度に打ち出す次期中期経営戦略の重要なテーマのひとつと説