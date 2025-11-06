ミスタードーナツは、株式会社ポケモンと展開中のキャンペーンの一環として、『タマゲた！ メタモンのドーナツツリー』を11月26日から12月25日までの期間限定で発売する。税込648円。本商品はミスドネットオーダー限定商品で、11月12日より受取前日までの事前予約受付を開始する。なくなり次第終了。〈商品概要〉◆タマゲた！ メタモンのドーナツツリー価格：648円（税込）、テイクアウトのみタマゲた！ メタモンのドーナツツリー