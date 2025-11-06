高速道路上で事故を起こし倒れていた男性を速やかに救護したことで、重大事故を未然に防いだとして、警視庁は新人看護師4人に感謝状を贈りました。看護師の池上愛莉さんら4人は、ことし9月、圏央道でバイク事故を起こした男性を見つけ、安全を確保した上で応急救護措置を行い、110番通報をしました。倒れていた男性は、命に別条はなく、この事故を発端とした関連事故もありませんでした。4人は、今年4月に看護師になったばかりだっ