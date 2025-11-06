オンラインで記者会見するフィギュアスケート女子のアリサ・リュウ＝5日フィギュアスケート女子で昨季世界選手権を初制覇した20歳のアリサ・リュウ（米国）が5日、オンラインで会見し、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）投入に意欲を示した。引退を経て3季ぶりに復帰後は跳んでいないものの「大好きなジャンプ。いつ入れるかは分からないが、やりたい」と前向きに話した。以前