米国の音楽チャート「ビルボード」の日本版「ビルボードジャパン」が創設した本の週間チャート「JAPANBookHot100」の順位が6日、初めて発表され、首位はホラー作家でユーチューバーの雨穴さんの小説「変な地図」（双葉社）だった。2位にあいだいろさんの「地縛少年花子くん」25巻（スクウェア・エニックス）、3位に原泰久さんの「キングダム」77巻（集英社）など、トップ10のうち9作を漫画が占めた。チャートは「阪神