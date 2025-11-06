世界中の人とつながるためには、何人の友達が必要なのか。サイエンスナビゲーターの桜井進さんは「友達の友達は友達、世界人口80億人の全員に50人の友達がいるとした場合、かけ算を続けることで答えが出せる」という――。※本稿は、桜井進『人生は数学でできている恋愛、戦争、うわさ……すべてが解ける！』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。■女子高生が発端となった1973年の豊川信用金庫事件【問題】□に入る