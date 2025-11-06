囲碁の仲邑菫（なかむらすみれ）四段（１６）が６日、韓国の若手女流棋戦「第４期ヒョリム杯未来の女帝最強戦」決勝で、鄭有珍（チョンユジン）五段（１９）に先番中押し勝ちして、同国での公式戦初タイトルを獲得した。仲邑四段は２０１９年、国内では当時、史上最年少の１０歳でプロ入りした。日本棋院に所属していたが、２４年３月に韓国棋院へ移籍。同年１２月には、公式タイトル戦「海成女流棋聖戦」「ハリム杯プロ女流国