空手女子で２１年東京五輪銀メダリストの清水希容さん（３１）が３日、自身のインスタグラムを更新。圧巻ビジュアルなショットを投稿した。「凛としなやかな人に近づいていけるように芯をもってたくさんの方と笑顔を共感していけるように」と綴り、凛としたブラックコーデで、花がおかれて椅子に手をかける写真を公開。コメント欄などでは「凛としていて、かつしなやかさを感じて素敵ですね！」、「スタイリッシュで美しい