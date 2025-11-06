【モデルプレス＝2025/11/06】FANTASTICSの中島颯太が11月6日、都内にて⾃⾝がディレクターを務めるジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』の初のPOP UP（11⽉7⽇〜9⽇）のオープン前⽇囲み取材に出演。八木勇征とのエピソードについて語った。【写真】中島颯太、ゴージャスなジュエリー纏った姿◆中島颯太、ディレクターの仕事語る『QUESERA』はブランド⽴ち上げ当初はあえてディレ