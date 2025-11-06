米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（テキサス州ヒューストン）が５日（日本時間６日）に放送され、白川未奈が、超危険なデスマッチに出陣することが決定した。次回「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（１２日＝同１３日、ノースカロライナ州グリーンズボロ）で行われる６ｖｓ６のチーム対抗戦「ブラッド＆ガッツ」に出撃決定。ＡＥＷ女子世界王者クリス・スタットランダー、相棒トニー・ストーム、ウィロー・ナイチンゲール、ジェ