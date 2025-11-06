【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの菊地亜美が11月5日、自身のInstagramを更新。手作りのせいろ蒸し料理を公開した。【写真】35歳元アイドル「上級者すぎる」せいろ蒸し使用した料理◆菊地亜美、せいろ蒸し料理披露「12cmの小さいせいろ蒸しを買い足してから、使い勝手が良くて最近よく使ってるよ」とつづった菊地。「サンチュやレタスでお肉を巻くのが好き」と娘の好みをつづり、葉物野菜の肉巻きと根菜などをせいろで蒸した