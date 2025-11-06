お笑いタレントのだいたひかる（50）が6日に自身のブログを更新。寄せられたコメントに返答した。だいたは4日の更新で「実は買い物中に、寝ていた息子」とし、ベビーカーの中で眠る長男の写真を投稿。この投稿にユーザーから「まだベビーカー現役なんですね!」「ベビーカーがまだ活躍してるんですね」とコメントが寄せられた。このコメントを受けだいたは、6日の更新で「3歳でベビーカーを使うのはおかしいのかな!?」と問いかけた