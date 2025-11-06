Ｊ１柏は６日、柏市内で次節の名古屋戦（８日・三協Ｆ柏）へ向けた調整を非公開で行った。１日のルヴァン杯決勝（１●３）では広島に敗北し、タイトル獲得とはならず。一方で、チームはリーグ戦残り３試合でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）出場圏内の２位。首位の鹿島とは勝ち点１差でリーグ優勝の可能性を残していることから、ＧＫ小島亨介は「リーグ戦という大きなタイトルが残っているのは自分たちが積み上