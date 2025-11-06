俳優の吉田栄作が６日、主演を務めるミュージカル「クリスマス・キャロル」〜ＮａｔｉｏｎａｌＴｏｕｒ２０２５〜」（１６日から１２月２４日、全国１３会場１５公演）の稽古場取材会に、土屋アンナらとともに登場した。今作は１９世紀半ば、英・ロンドンのクリスマスイブが舞台。悪どい商売をするスクルージ（吉田）が亡霊たちと過去、現在、未来を旅する中で心を改める物語となっている。吉田は妻の女優・内山理名が９