太平洋戦争中に沖縄や南方の地域で犠牲となった静岡県出身者を慰霊する「静岡の塔」が沖縄にあります。6日は、その慰霊碑の前で追悼式が行われ鈴木知事が出席しました沖縄･糸満市 平和祈念公園内にある「静岡の塔」は、太平洋戦争中に沖縄をはじめフィリピンなどの南方で犠牲となった静岡県出身者約4万人の慰霊のため1966年に建てられました。戦没者の慰霊を行っている公益財団法人と静岡県は、毎年、追悼式を行っていて、戦後80年