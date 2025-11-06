愛知で過去10年で2番目に早い「インフルエンザ注意報」です。愛知県によりますと、11月2日までの1週間に、定点医療機関あたりのインフルエンザ患者数の平均が11.50人となり、注意報の指標となる10人を上回りました。注意報の発令は過去10年で2番目に早く、2日までの1週間で学級閉鎖や学年閉鎖をした県内の学校などの数は41に急増しています。流行入りも昨シーズンより1カ月ほど早く、県の担当者は「ワクチン接種を希