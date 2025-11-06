街がイルミネーションで彩られるホリデーシーズン。今年の冬、AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）から、心までときめく新作ランジェリーコレクションが登場しました♡「美女と野獣」をテーマにした＜Beauty & Rose＞と、冬に咲くユリをモチーフにした＜Winter Lily＞の2シリーズ。それぞれが物語のような美しさを纏い、特別な季節をロマンティックに彩ります