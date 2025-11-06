450万円で落札した石川県のブランドガニ「輝」を手にする旅館関係者＝6日夜、金沢市日本海の冬の味覚として知られ、「越前ガニ」と呼ばれる福井県特産のズワイガニ漁が6日解禁され、初競りが同県越前町の越前漁港で開かれた。仲買人がカニを囲み、威勢のよい声を響かせた。金沢市でも同日夜、初競りが行われ、石川県のブランドガニ「輝」が1匹450万円で同市の旅館に落札された。福井県の初競りに参加した同県越前町の鮮魚販売