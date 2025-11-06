財務省は６日、米国の関税措置に伴う企業への影響をヒアリングした調査結果を発表した。追加関税による負担を米国での販売価格に転嫁している企業が多い一方、自動車や関連部品メーカーでは自社で吸収している実態が明らかになった。米国と輸出入の取引がある企業のうち、関税措置を受けて何らかの取り組みを行っているのは３６・９％に上った。「関税分の米国での価格転嫁」が２４・２％と最多で、「コストカット等による関税