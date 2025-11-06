東京都内の個室マッサージ店でタイ国籍の12歳の少女を違法に働かせたとして、経営者の男が警視庁に逮捕されました。警視庁は「人身取引」の一端とみて実態を調べています。警視庁が逮捕したのは、東京・文京区のマッサージ店経営者・細野正之容疑者（51）です。逮捕のきっかけは、今年9月、12歳のタイ国籍の少女が東京出入国在留管理局に駆け込んできたことでした。タイ国籍の少女（12）「タイマッサージ店で働かされている。タイ