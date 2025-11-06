群馬県前橋市の小川市長が職員である既婚男性と10回以上ホテルで会っていた問題について、6日、山本一太群馬県知事が定例会見で言及しました。【映像】真相究明の必要性を熱弁する山本群馬県知事「県の事業を遂行するために今の状況は望ましくない。いくつかの大型事業について前橋市との連携が不可欠だがいろんな議論ができにくい」（山本知事、以下同）「今の前橋市の状況はきわめて不正常。市民の皆さんも市政に対して大変不