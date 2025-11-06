【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月6日／デイ1）【映像】ヘルメットに片仮名！話題の場面、日本語で神対応も（実際の様子）いよいよ6日からWRC（世界ラリー選手権）の『ラリージャパン』が開幕した。初日の午前中に行われた練習走行では、“日本が好きすぎる”スウェーデン人ドライバーが脚光を浴びている。日本でWRCマシンが走行する姿を最初に見られるのは、「シェイクダウン」と呼ばれる練習走行からとい