レギュラーガソリンの全国平均価格が4週ぶりに値上がりしました。【映像】ガソリン価格 4週ぶり値上がり資源エネルギー庁によりますと、4日時点のレギュラーガソリンの価格は1L当たり173.6円と、前の週から0.1円値上がりしました。値上がりは4週ぶりで、原油相場の上昇が主な理由だということです。石油情報センターは、原油価格が引き続き上昇していることから、来週についても小幅な値上がりになると予想しています。（A