県内でインフルエンザの患者数が急増していて、前の週の約4倍となりました。県全体で注意報レベルを超えています。県のまとめによりますと、今月2日までの1週間に定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、前の週の約4倍の385人と急増しました。1医療機関あたりでは15.4人で県の基準の「10」を超え、注意報レベルとなりました。保健所別にみると横手が最も多い30.5人で警報レベルを超えています。秋田中央保健