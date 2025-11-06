6日正午前、男鹿市で軽ワゴン車と自転車が衝突する事故がありました。この事故で自転車に乗っていた82歳の女性が死亡しました。山粼愛子記者「こちらの交差点で自転車と車が衝突する事故がありました。2時間以上たった今も現場では警察の鑑識作業が続いています」事故があったのは男鹿市角間崎の十字路です。警察と消防によりますと6日午前11時45分ごろ、潟上市方向から走ってきた軽ワゴン車と自転車が交差点内で衝突しまし