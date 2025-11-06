市街地でのクマの出没や人への被害が相次いでいることを受けて、秋田市は危機管理対策本部を設置し、全庁体制で対応を強化することを確認しました。大雨などの自然災害が起きた際に設置される秋田市の危機管理対策本部。クマ被害での設置は初めてです。6日の初会合では、今月末まで車での巡回を増やし注意喚起や情報収集など全庁をあげて取り組むことを確認しました。沼谷市長「人身被害を1人も出さないという覚悟で、そういう決意