ソフトバンクの上沢直之が6日、みずほペイペイドームを訪れ、トレーニングを行った。日本シリーズ終了の翌々日からウエートトレーニングは再開。肩肘のリフレッシュのため2週間程度ノースロー期間を設けるが「体は筋力をつけたいので、トレーニングはずっと継続していく。杉山みたいになります。杉山に教わっているので」と話した。来季に向けては「スピードを上げて、アベレージを上げられるようにしたい。最速を上げないと