三重県多気町の山あいに、夫婦が営む小さな食堂「月(ルナ)」はあります。名物は煮魚や唐揚げなどの定食。儲け度外視の料理と温かいもてなしが評判を呼び、開業5年で地域の人気店になっています。 ■靴を脱いでくつろぐ…山小屋風のアットホームな店 三重県多気町の山間の集落にある食堂「月(ルナ)」は、昔飼っていた猫の名前から名付けたといいます。仕入れから調理まで厨房を仕切るのは、宮川直敏さん(78)。