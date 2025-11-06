野球日本代表「侍ジャパン」の強化合宿が6日、宮崎市内で始まった。15、16日に行われる韓国との強化試合（東京ドーム）に向けて、12日まで行われる。投手陣では、西武の平良海馬がブルペン一番乗り。阪神・坂本誠志郎のミットに力強い球を投げ込んだ。ただ、初日にブルペン入りしたのは平良のみ。「みんな入るかなと思ったけど、誰も入っていなくてびっくりした」と笑った。また、来年3月の第6回ワールド・ベースボール・ク