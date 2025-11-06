アジア最大のスポーツの祭典＝アジア・アジアパラ競技大会。開催は4年に1度で、アジア競技大会は2026年9月19日～10月4日まで愛知･名古屋で開催され、日本では32年ぶりです。また、アジアパラ競技大会は2026年10月18日～24日までで、日本初開催。 【写真を見る】日本での開催32年ぶり アジア競技大会のメイン会場は9割以上整備完了 金メダリストらが視察｢入った瞬間感動！たくさんの選手に感じてほしい｣ （松本