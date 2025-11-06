福岡県警早良署は6日、福岡市早良区の住民が持つ携帯に同日午後3時ごろ、同県警の警察官をかたる男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「銀行のキャッシュカードが不正に利用されている」などという内容。このほか同区内では警察官をかたった不審な電話が連続発生している。