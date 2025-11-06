６日目となった安倍元総理銃撃事件の裁判。山上被告の手製銃について鑑定した警察職員は「人や動物を殺傷する能力がある」と証言しました。弁護側は一部の罪について「成立しない」などと主張６日目となった安倍元総理銃撃事件の裁判。山上被告は長く伸びた髪を後ろで束ね、マスク姿で法廷に出廷しました。山上被告は２０２２年７月、奈良市で応援演説に訪れていた安倍晋三元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害し