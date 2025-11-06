自動車メーカーのスズキ(本社・浜松市)が11月6日に発表した2026年3月期第2四半期(4-9月)の連結決算によりますと、純利益は前年同期比11.3％減の1,928億円となりました。売上収益は2兆8,642億円(前年同期比0.3％増)と微増だったものの、営業利益は2,765億円(同17.5％減)に減少しました。四輪事業の営業利益が2,373億円(同19.1％減)と減少し、5期ぶりの減益となりました。 スズキによりますと、主な減益要因としては、