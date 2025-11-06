＜TOTOジャパンクラシック初日◇6日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞32歳の渡邉彩香が有言実行の好スタートを切った。5バーディ・1ボギーの「68」で回り、3年ぶり出場の日米共催大会を7位で滑り出した。好調の要因は2日前の練習ラウンドで「すごくいいです」と胸を張っていたドライバーショット。前週の「樋口久子 三菱電機レディス」からバッグに入れているブリヂストンスポーツの「BX2 HT」が、ス