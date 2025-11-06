＜JLPGA最終プロテスト 3日目◇6日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞第3ラウンド終了時点で、トータル8オーバー・77位タイまでに入った85人があす行われる最終日へ進出した。一方、86位タイ以下の20人は“足切り”となり、ここで敗退が決まった。【写真】2位で最終日に向かう高校3年生現役のJGA（日本ゴルフ協会）ナショナルチームメンバーで、2度目の最終プロテストだった18歳・高岸鈴（りん）も、トータ