＜ACNチャンピオンシップ初日◇6日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞大阪学院大学3年生の小林匠（こばやし・たくみ）が9バーディ・2ボギーの「64」で回り、7アンダーで単独首位に立った。アマチュアの首位発進は昨年の開幕戦「東建ホームメイトカップ」の中野麟太朗以来4人目（1999年のJGTO発足後）。平田憲聖や今季初優勝を飾った下家秀琉ら、大学の先輩たちの背中を追いかける21歳がツアー史上8人目のアマチ