クマによる被害が相次ぐ中、6日、文部科学省は全国の教育委員会の担当者などを集め緊急連絡会を開催しました。文科省からは、先月30日に各教育委員会などに通知したクマ対策の強化や危機管理マニュアルへのクマ対策の追加について、スピード感を持って対応するよう求めました。また環境省からはクマの生態のほか、登下校時の注意点、クマに出くわした際の対処方法などについて、児童や生徒への指導例が紹介されたということです。