news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「原因は風船 地下鉄で大規模停電架線に接触 復旧に７時間以上」のニュースについてお伝えします。真っ暗になった地下鉄の車内。電光掲示板も消えています。3連休最終日の今月3日、札幌市営地下鉄・東西線で、停電が発生。一時、全線で運転見合わせとなりました。完全復旧まで7時間以上かかったこのトラブルの意外な原因が明らかに…。それは… 風船。札幌市交通局によりますと駅で乗