経営再建中の日産自動車は、神奈川県横浜市の本社ビルを970億円で売却すると発表しました。日産によりますと、売却先は台湾の自動車部品メーカー「ミンスグループ」などでつくる特別目的会社「MJI」で、売却額は970億円になります。ことし12月12日付で売却する一方、同時に、20年間の賃貸契約を結ぶことで本社機能は維持するということです。売却で得た利益およそ739億円は、設備の更新や業務のデジタル化などにあてるとしています