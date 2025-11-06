（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）ここからは、私、鳥海がお伝えします。私はスポーツ観戦が大好きで、野球やサッカーなどをよく見に行くんですが、その時のお楽しみがスタジアムで食べられる様々なグルメ。定番の屋台メニューからその土地ならではのご当地グルメまでその出会いもまた魅力ですが、今回はエスパルスのホーム「アイスタ」でスタジアムグルメを食べまくってきました。スポーツと